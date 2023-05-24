Умер басист раннего состава The Beatles Чес Ньюби

На 82-м году жизни скончался бас-гитарист из раннего состава The Beatles Чарльз "Чес" Ньюби (Chas Newby), пишет The Guardian.
Чарльз "Чес" Ньюби играл в группе лишь короткое время в конце 1960 года.
Музыкант подменял бас-гитариста Стюарта Сатклиффа на концертах The Beatles в Англии в декабре 1960 года после их возвращения из Гамбурга. Во время его каникул Джон Леннон предложил ему продолжить играть вместе с The Beatles, когда они во второй раз собрались ехать в Гамбург, но Ньюби отказался.
Позже с группой воссоединился Сатклифф, но в июле 1961-го он покинул состав окончательно. Тогда Полу Маккартни пришлось сменить гитару на бас.
Кстати, именно Ньюби был первым басистом-левшой в составе The Beatles, а не Пол Маккартни.
Любопытный факт: с 2016 по 2022 год Ньюби также играл в составе группы The Quarrymen, которую в 1956-м основал Джон Леннон до легендарной The Beatles. Проект воссоединился в реформированном составе в 1994 году.
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