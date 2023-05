Умер басист раннего состава The Beatles Чес Ньюби

Музыкант подменял бас-гитариста Стюарта Сатклиффа на концертах The Beatles в Англии в декабре 1960 года после их возвращения из Гамбурга. Во время его каникул Джон Леннон предложил ему продолжить играть вместе с The Beatles, когда они во второй раз собрались ехать в Гамбург, но Ньюби отказался.

Кстати, именно Ньюби был первым басистом-левшой в составе The Beatles, а не Пол Маккартни.



Любопытный факт: с 2016 по 2022 год Ньюби также играл в составе группы The Quarrymen, которую в 1956-м основал Джон Леннон до легендарной The Beatles. Проект воссоединился в реформированном составе в 1994 году.