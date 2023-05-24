Фото ⟩ Полиция просит опознать мужчину на фото

Сотрудники Государственной полиции просят помочь установить личность человека на фотографии, сообщили порталу Apollo.lv в полиции.
Государственная полиция просит всех посмотреть на фотографию мужчины, и если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить его личность и местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 67086462 или 110 или обратитесь в любой полицейский участок.
Полиция также призывает человека, изображенного на фотографии, выйти на связь.
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