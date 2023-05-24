Фото ⟩ Полиция просит опознать мужчину на фото

Государственная полиция просит всех посмотреть на фотографию мужчины, и если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить его личность и местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 67086462 или 110 или обратитесь в любой полицейский участок.