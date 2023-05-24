Макрон: у Франции есть обязательства перед безопасностью Балтии

У Франции есть обязательства перед безопасностью Литвы и всего Балтийского региона, заявил французский президент Эммануэль Макрон президенту Литвы Гитанасу Науседе в среду, 24 мая, в Париже.
"Франция очень солидарна с Литвой на этом восточном фланге, и я хотел бы еще раз подтвердить, что у Франции есть твердые обязательства по безопасности и стабильности Литвы и всего Балтийского региона", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции.
Он отметил, что его встреча с Науседой проходит в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, что еще более важно в контексте продолжающейся войны в Украине.
Макрон также подчеркнул, что его страна "вносит большой вклад в укрепление восточного фланга НАТО", имея в виду недавно завершившуюся миссию воздушной полиции, которая возобновится в декабре.
Президент Франции также сообщил, что он и Науседа обсудят вопросы противовоздушной обороны, а также помощь Украине.
Макрон сказал, что Франция запустила новые инициативы по оказанию помощи, чтобы обеспечить Украину боеприпасами и финансированием.
"Но этого недостаточно, нам нужно сделать еще больше, еще лучше, чтобы наша поддержка Украине стала еще мощнее", - сказал французский лидер.
Макрон сказал, что важно добиться общего ответа европейских стран и их единой позиции.
В свою очередь президент Литвы подчеркнул, что "серых зон" в контексте украинской войны не существует.
"Мы переживаем время, когда очень важно быть на правильной стороне истории", - сказал Науседа журналистам в Париже, подчеркнув, что "нет места для компромиссов, нет места для серых зон".
"Мы должны сказать, что белое - это белое, а черное - это черное", - сказал литовский президент.
"В Украине идет война, но борьба идет в гораздо более широком формате, и в эту борьбу вовлечены многие страны, большая часть мира, потому что борьба идет между тоталитаризмом и демократией", - добавил литовский лидер.
Говоря о саммите НАТО, Науседа сказал, что у него "большие амбиции и планы". Он выразил надежду, что на саммите будет достигнута договоренность об увеличении расходов на оборону, оказании дополнительной поддержки Украине и укреплении восточного фланга НАТО.
"Война на Украине показала, что противовоздушная оборона критически важна для контроля над воздушным пространством и защиты мирных жителей от бессмысленной гибели, а и инфраструктуры от разрушения", - сказал президент Литвы.
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