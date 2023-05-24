Макрон: у Франции есть обязательства перед безопасностью Балтии

"Франция очень солидарна с Литвой на этом восточном фланге, и я хотел бы еще раз подтвердить, что у Франции есть твердые обязательства по безопасности и стабильности Литвы и всего Балтийского региона", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции.

Он отметил, что его встреча с Науседой проходит в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, что еще более важно в контексте продолжающейся войны в Украине.

Макрон также подчеркнул, что его страна "вносит большой вклад в укрепление восточного фланга НАТО", имея в виду недавно завершившуюся миссию воздушной полиции, которая возобновится в декабре.

Президент Франции также сообщил, что он и Науседа обсудят вопросы противовоздушной обороны, а также помощь Украине.

Макрон сказал, что Франция запустила новые инициативы по оказанию помощи, чтобы обеспечить Украину боеприпасами и финансированием.

"Но этого недостаточно, нам нужно сделать еще больше, еще лучше, чтобы наша поддержка Украине стала еще мощнее", - сказал французский лидер.