Видео ⟩ Столтенберг пообещал "мощный сигнал поддержки Украине" на саммите в Вильнюсе

Видео: Йенс Столтенберг о Латвии и НАТО (на английском языке)

"До саммита в Вильнюсе можно сказать, что альянс крепок как никогда", - сказал Кариньш. Он указал на вступление Финляндии в НАТО и возможное скорое принятие Швеции. Однако, по словам Кариньша, следует продолжить укрепление союза и усилить оборону восточного фланга.

Кариньш подчеркнул, что помощь Латвии Украине, в том числе гуманитарная, превышает 1% ВВП.

В ходе встречи Кариньш и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля этого года.

В ходе визита Кариньш также встретился с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. В ходе встречи обсуждались такие темы, как будущая поддержка Украины Европейским союзом, в том числе начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, а также привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

Кариньш заявил, что было бы желательно начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС до конца этого года. Также Кариньш высказался о необходимости дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, а один из важнейших элементов этого - устранение попыток обойти введенные санкции на уровне ЕС.

В ходе визита Кариньш также встретился с Манфредом Веберсом - президентом Европейской народной партии (ETP), представленной в Европарламенте и членами ETP. В ходе встречи Кариньш обсудил с депутатами вопросы оказания дальнейшей поддержки Украине, миграционную угрозу, вызванную режимом Лукашенко, и реализацию Европейского зеленого курса.

Галерея: Встреча Кришьяниса Кариньша с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой