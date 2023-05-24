Видео ⟩ Столтенберг пообещал "мощный сигнал поддержки Украине" на саммите в Вильнюсе

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду, 24 мая, отправился в Брюссель, где встретился с высшими должностными лицами НАТО и Европейского парламента. В 18:15 по латвийскому времени состоялась совместная пресс-конференция Кариньша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Латвия - высоко ценимый союзник НАТО, - начал свою речь Столтенберг, указывая на участие Латвии в военно-морских операциях и миссиях в Косово и Ираке. - Вы подаете пример, тратя более 2% ВВП на оборону и поставив цель увеличить эти расходы до 2,5% к 2025 году. Вы также принимаете у себя боевую группу под руководством Канады".
Столтенберг также высоко оценил помощь, которую Латвия оказала Украине, в том числе "совместное с Канадой обучение тысяч украинских солдат в Латвии".
"НАТО может положиться на Латвию, а Латвия может положиться на НАТО", - сказал Столтенберг, перечислив защиту, которую дает Латвии членство в альянсе.
"Истребители союзников обеспечивают безопасность вашего неба. НАТО расширила свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Присоединение Финляндии - а вскоре и Швеции - имеет большое значение для безопасности балтийско-скандинавских стран".
Столтенберг пообещал, что "на саммите в Вильнюсе мы пошлем сильный сигнал поддержки Украине".
Кариньш подчеркнул, что вторжение России в Украину, которое еще несколько лет назад, вероятно, не мог представить даже Владимир Путин, придало новый импульс НАТО.
Видео: Йенс Столтенберг о Латвии и НАТО (на английском языке)
"До саммита в Вильнюсе можно сказать, что альянс крепок как никогда", - сказал Кариньш. Он указал на вступление Финляндии в НАТО и возможное скорое принятие Швеции. Однако, по словам Кариньша, следует продолжить укрепление союза и усилить оборону восточного фланга.
Кариньш подчеркнул, что помощь Латвии Украине, в том числе гуманитарная, превышает 1% ВВП.
В ходе встречи Кариньш и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля этого года.
В ходе визита Кариньш также встретился с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. В ходе встречи обсуждались такие темы, как будущая поддержка Украины Европейским союзом, в том числе начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, а также привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.
Кариньш заявил, что было бы желательно начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС до конца этого года. Также Кариньш высказался о необходимости дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, а один из важнейших элементов этого - устранение попыток обойти введенные санкции на уровне ЕС.
В ходе визита Кариньш также встретился с Манфредом Веберсом - президентом Европейской народной партии (ETP), представленной в Европарламенте и членами ETP. В ходе встречи Кариньш обсудил с депутатами вопросы оказания дальнейшей поддержки Украине, миграционную угрозу, вызванную режимом Лукашенко, и реализацию Европейского зеленого курса.
Галерея: Встреча Кришьяниса Кариньша с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой
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