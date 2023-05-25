Агрессивный пациент напал на бригаду NMPD; медики доставлены в больницу

Медики службы переживали и ситуации, когда во время вызова им угрожали кухонным ножом или предметом, похожим на оружие. Фреймане сообщила, что каждый год регистрируется и несколько случаев, когда в результате нападения сотрудники бригад NMPD получаются тяжелый травмы, за которыми следуют длительное лечение. Одно из последних тяжелых событий произошло осенью прошлого года, когда во время вызова в дали от жилых мест тяжелое ножевое ранение получил водитель оперативного транспорта.

Фреймане также отметила, что слова о том, что нападения происходят только под влиянием одурманивающих веществ - миф. Иногда фоном агрессии со стороны пациентов или их близких является накопленный стресс, гнев, недовольство, чрезмерная нагрузка или другие подобные факторы.

В то же время она отметила, что рабочая среда и условия работы бригад NMPD действительно очень сложны - особенно в связи с тем, что медики никогда не знают, что их ждет на вызове. Работу в службе в основном выбирают люди с осознанием высокой миссии и желанием помочь другим, понимая и риски своей работы. В то же время события такого характера, когда работники службы сталкиваются с физическим или эмоциональным насилием, могут повлиять на психоэмоциональное состояние, может вырасти страх, неуверенность в себе.