Агрессивный пациент напал на бригаду NMPD; медики доставлены в больницу

Медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) часто сталкиваются с физической или выраженной в словесной форме агрессией со стороны пациентов и вовлеченной в вызов стороны, сообщает агентство LETA.
По информации службы, 11 мая агрессивно настроенный пациент, возможно, из-за заболевания напал на бригаду NMPD - обоих помощников врача и водителя оперативного медицинского транспорта. Несмотря на то, что работники в этом случае получили легкие травмы, дежурство они продолжать не могли и их было необходимо доставить в больницу. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Главный специалист по общественным отношениям NMPD Арита Фреймане пояснила, что специфика NMPD - работа в условиях повышенного риска, например, бригада может пострадать в результате ДТП, спеша на вызов, кроме того, бригада должна оказывать помощь пациентам в местах аварий, в заброшенных зданиях, посреди леса пострадавшим во время бури и в других ситуациях, которые могут угрожать и безопасности самих медиков, пояснила Фреймане.
Риск несет и агрессивное поведение людей в местах вызова. Фреймане признала, что грубости и высказанные на словах угрозы - обычное дело как для бригад NMPD на вызовах, так и для диспетчеров телефона 113, выслушивающих звонки жителей. Однако в местах вызова агрессия может выливаться и в физические действия. Несмотря на то, что в основном в таких случаях бригаде удается предотвратить дальнейший конфликт и люди травмы не получают, часто агрессия выражается в виде толкания и пинания медиков, а также ударов по окнам оперативного автомобиля, пока в нем оказывают помощь пациентам.
Медики службы переживали и ситуации, когда во время вызова им угрожали кухонным ножом или предметом, похожим на оружие. Фреймане сообщила, что каждый год регистрируется и несколько случаев, когда в результате нападения сотрудники бригад NMPD получаются тяжелый травмы, за которыми следуют длительное лечение. Одно из последних тяжелых событий произошло осенью прошлого года, когда во время вызова в дали от жилых мест тяжелое ножевое ранение получил водитель оперативного транспорта.
Фреймане также отметила, что слова о том, что нападения происходят только под влиянием одурманивающих веществ - миф. Иногда фоном агрессии со стороны пациентов или их близких является накопленный стресс, гнев, недовольство, чрезмерная нагрузка или другие подобные факторы.
В то же время она отметила, что рабочая среда и условия работы бригад NMPD действительно очень сложны - особенно в связи с тем, что медики никогда не знают, что их ждет на вызове. Работу в службе в основном выбирают люди с осознанием высокой миссии и желанием помочь другим, понимая и риски своей работы. В то же время события такого характера, когда работники службы сталкиваются с физическим или эмоциональным насилием, могут повлиять на психоэмоциональное состояние, может вырасти страх, неуверенность в себе.
Несмотря на то, что NMPD обеспечивает психологическую поддержку и помощь, происходят ситуации, когда работник после серьезного инцидента на вызове прекращает работу в службе и предпочитает работать в более спокойных условиях в практике семейного врача или стационаре.
Кроме психологической поддержки, в службе введены и несколько мероприятий по безопасности, например, кнопка SOS для быстрой связи бригады NMPD с Центром оперативного управления в случае прямой угрозы, камеры видеонаблюдения в машинах бригад.
С целью улучшить безопасность и защиту бригад, служба сейчас работает над дополнительным нововведениями - планируется обучение персонала самообороне и есть возможность улучшить форму для специфических случаев нападения.
Кроме того, NMPD разработала и подала в Минздрав для принятия решение предложения изменений в нормативных актах, чтбы персонал бригад службы мог применять сердства самообороны в случае угрозы, а также предложение о необходимом финансировании для введения нательных камер для бригад.
Фреймане пояснила, что цель введения таких дополнительных средств безопасности - удержать находящихся в месте вызова людей от возможной агрессии, оперативнее реагировать в момент угрозы, если бригада находится за пределами оперативного транспорта, в случаю очередь в случае произошедших нападений это помогло бы для нужд следствия.
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