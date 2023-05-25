Нацобъединение не исключает выдвижения своего кандидата в президенты

Политик сказал, что Нацобъединение примет решение о дальнейших действиях, если президент не будет избран 31 мая, однако, по его мнению, идеальным вариантом было бы найти кандидата, по которому реально прийти к более широкому соглашению.

На вопрос, кто мог бы стать кандидатом на пост президента от Нацобъединения, Домбрава ответил, что Нацобъединение "думает о потенциальных кандидатах, но в данный момент говорить об этом излишне, так как мы не знаем, как пройдут выборы 31 мая, может быть, сразу в первом туре будет выбран президент".

На следующей неделе запланированы встречи Нацобъединения со всеми тремя официально выдвинутыми кандидатами в президенты, и только потом, в день выборов, политическая сила примет окончательное решение о том, как будет голосовать фракция. До сих пор Нацобъединение не давало обещаний о поддержке ни одного из заявленных кандидатов, напомнил политик.

Как сообщалось, первоначально Национальное объединение планировало выдвинуть кандидатуру нынешнего главы государства Эгила Левитса на второй срок в качестве президента, но он отказался баллотироваться, посчитав, что коалиция не поддержит его избрание.

Ни один из трех официально зарегистрированных кандидатов на пост президента в настоящее время не имеет явного большинства голосов для победы на выборах.