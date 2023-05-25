Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что начал вывод подразделений из Бахмута, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на пресс-службу Пригожина.
Пригожин сообщил о начале вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута
"Мы выводим боевые подразделения из Бахмута.
До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным.
Если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль в захвате Бахмута", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram.
Напомним, о взятии Бахмута Пригожин объявил 20 мая. Власти Украины официально не подтвердили сдачу города, однако на этой неделе из сводок Генштаба ВСУ пропали упоминания о проведении боевых действий в этом городе.
В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что захват города не повлияет на украинские контратаки к северу или югу от Бахмута, а также на контроль Украины над наземными коммуникационными линиями вокруг города.
По мнению экспертов, армии России для удержания Бахмута и его флангов, вероятно, потребуются дополнительные подкрепления.
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