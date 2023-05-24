Россия заявляет о взятии Бахмута, Украина говорит о "мышеловке". Кто прав?

Конечно, можно ввести в город дополнительные резервы, можно захватить последние кварталы, но дальше двигаться тяжело - оперативного простора нет, а просто так держать в охваченном противником с юга и севера городе крупную группировку - опасно. Потому что Сырский, возможно, тоже не лукавит.

Что с потерями?

Президент США Джо Байден заявил на саммите G7 в Японии, что в боях за Бахмут Россия потеряла около 100 тысяч человек.

Проверить это утверждение трудно, поскольку воюющие стороны не раскрывают свои потери. Очевидно, что наступающая сторона всегда теряет больше - до тех пор, пока ей не удаётся прорвать оборону противника и развить оперативный успех. В случае с Бахмутом почти за 10 месяцев боев ничего подобного не произошло.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина - о потерях российских войск при штурме Бахмута:

"Мы не знаем, о каких именно потерях говорит Байден. В армии существуют два основных вида людских потерь: безвозвратные и временные. Временные подразумевают, что человек может вернуться в строй. Безвозвратные - уже никогда не смогут.