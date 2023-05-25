Подоляк: контрнаступление Украины уже началось

Украинская армия уже начала контрнаступление, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Медуза".
Об этом Подоляк заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI.
"Контрнаступление продолжается уже несколько дней", - указал Подоляк.
Он напомнил, что фронт растянулся на полторы тысячи километров, однако "отдельные операции уже начались".
Он также в очередной раз сообщил, что Украина не собирается использовать полученное от западных союзников оружие для нанесения ударов по целям на территории России.
По его словам, западное оружие используется только на оккупированных Россией территориях Украины, включая Крым и Донбасс.
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