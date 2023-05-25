Подписаны документы о содержании российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу напомнил, что в рамках военного и военно-технического сотрудничества Россия оснастила наши вооруженные силы новыми современными образцами вооружения.

"В условиях несоблюдения гарантий безопасности, данных Республике Беларусь в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года, а также непрекращающейся воинственной риторики, подкрепленной практическими действиями в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации со стороны стран "коллективного" Запада, по поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации.

Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе",

- заявил Хренин.

Сергей Шойгу в свою очередь уточнил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, пишет российское агентство ТАСС.

Отметим, что Александр Лукашенко ранее заявлял, что если Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в нашей стране, то управлять им будет Беларусь.

"Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь", — сказал Лукашенко в своем послании белорусскому народу 31 марта.

Впрочем, его заявления быстро опровергли в Кремле.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем "давно просил" Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.