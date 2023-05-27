Фото ⟩ Марго Робби: "Барби не должна быть сексуальной"

32-летняя голливудская актриса Марго Робби рассказала журналистам о своей роли в фильме "Барби", пишет Spletnik.ru.
"Не то чтобы я когда-то мечтала сыграть Барби или быть на нее похожей. Это прозвучит глупо, но я действительно даже не думала о том, чтобы сыграть Барби в кино, пока не началась разработка проект", - призналась Марго Робби
Робби подчеркнула, что люди вокруг сексуализируют Барби и могут проецировать на нее сексуальные желания: "Но она не должна вести себя так, как будто старается быть сексуальной. Таким образом, она может носить короткую юбку, но потому что она веселая и у нее такой стиль. А не потому, что она хочет, чтобы все увидели ее задницу".
Она отметила и ту часть общества, которое ненавидит Барби.