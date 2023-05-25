Опять Китай! В чем обвиняют разработчиков российских ракет "Кинжал"

Ранее не было известно о причинах обвинений, предъявляемых к Шиплюку. Правда, именно "следы Китая" были главной причиной, по которой был арестован другой научный работник института - Анатолий Маслов. И Шиплюку, и Маслову выдвинуты обвинения в госизмене, за что в России грозит пожизненное заключение. Надо добавить, что Масловбыл задержан в июне прошлого года, а Шиплюк - в августе.

По данным Reuters, Шиплюк подозревается в передаче секретных материалов лицам из Китая. Это якобы произошло в 2017 году, когда Шиплюк участвовал в научной конференции в Китае. Сам Шиплюк настаивает на том, что он невиновен и отметил, что он с коллегами из Китая обменялся информацией, свободно доступной в интернете.

Шиплюк и Маслов более 10 лет работали над сверхзвуковыми ракетами, которыми не раз публично гордился президент России Владимир Путин., называя их "оружием, которому нет равных в мире".

Надо отметить, что войска Украины с помощью американской системы Patriot сбил сразу несколько ракет "Кинжал", опровергнув миф об их "неуязвимости".

Кроме того арестованы были заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Дмитрий Колкер и сотрудник института Валерий Звегинцев. Колкер в итоге не дождался суда и скончался в СИЗО "Лефортово" - у него был рак.

В поддержку арестованных ученых их коллеги опубликовали коллективное письмо. Они заявили, что на фоне действий следователей уже закрываются критически важные направления исследований, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями. Происходящее грозит катастрофой отечественной аэродинамике, считают ученые, отмечая, что аналогичные проблемы существуют и в других научных областях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что Кремль не усматривает тенденции в арестах ученых и что спецслужбы выполняют свою функцию - "контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрением в измене Родине".