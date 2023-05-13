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Россия ракетой "Кинжал" пыталась уничтожить под Киевом ЗРК Patriot. Вышло наоборот

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Мэр Киева Виталий Кличко у сбитой российской ракеты "Кинжал"
Мэр Киева Виталий Кличко у сбитой российской ракеты "Кинжал" Фото: Reuters/ScanPix

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", которую на прошлой неделе под Киевом сбил американский ЗРК Patriot, была выпущена прямо по позициям, где находился Patriot, следует из слов двух американских официальных лиц, сообщает CNN.

Для перехвата "Кинжала" понадобилось несколько ракет Patriot. Это был первый известный случай применения украинской армией зенитного ракетного комплекса Patriot, поставленного Украине несколько недель назад. По словам собеседников CNN, этот эпизод подтвердил высокий профессионализм украинских военных. Их обучали работе с ЗРК несколько месяцев, в то время как обычно эта процедура занимает год.

Российские электронные системы слежения, похоже, зафиксировали мощный радар, используемый Patriot для обнаружения целей на значительном расстоянии. Обычно это излучение маскируется, но в данном случае это не помогло, говорят собеседники CNN.

Украина получила как минимум два комплекса Patriot - один из США и один из Германии. До сих пор в арсенале Украины не было оружия, способного уничтожать российские гиперзвуковые ракеты.

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