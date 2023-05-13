Россия ракетой "Кинжал" пыталась уничтожить под Киевом ЗРК Patriot. Вышло наоборот

Для перехвата "Кинжала" понадобилось несколько ракет Patriot. Это был первый известный случай применения украинской армией зенитного ракетного комплекса Patriot, поставленного Украине несколько недель назад. По словам собеседников CNN, этот эпизод подтвердил высокий профессионализм украинских военных. Их обучали работе с ЗРК несколько месяцев, в то время как обычно эта процедура занимает год.

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023

Российские электронные системы слежения, похоже, зафиксировали мощный радар, используемый Patriot для обнаружения целей на значительном расстоянии. Обычно это излучение маскируется, но в данном случае это не помогло, говорят собеседники CNN.

Украина получила как минимум два комплекса Patriot - один из США и один из Германии. До сих пор в арсенале Украины не было оружия, способного уничтожать российские гиперзвуковые ракеты.