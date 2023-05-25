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К вечеру в пятницу в Латвии усилится ветер

rus.tvnet.lv/LETA
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Ботанический сад Латвийского университета
Ботанический сад Латвийского университета Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 26 мая, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Начиная с Курземе, ветер повернет с северо-запада и усилится - во второй половине дня и вечером местами ожидаются порывы до 14-17 метров в секунду, наиболее сильный ветер будет дуть в центральной части страны.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, местами на побережье +14 градусов. К закату воздух остынет до +9..+14 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха достигнет +21 градуса, на закате опустится до +12 градусов.

С запада усиливается влияние антициклона.

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