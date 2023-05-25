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Видео ⟩ Ремонтные работы завершены - но крыша все еще дырявая

rus.tvnet.lv
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Ремонт крыши. Иллюстративное фото
Ремонт крыши. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

За ремонт крыши заплачено, подписан акт приемки-сдачи, а крыша все еще дырявая - такая ситуация возникла в Гардене Добельского края, о чем житель многоквартирного дома сообщил в программу 4. studija.

Житель дома Леонид Плаунов рассказал, что на якобы свежеотремонтированной крыше все еще видны дыры. Исполнитель работ утверждает, что работы завершены, подписан акт приемки-сдачи и у приемщика работ претензий нет.

Как такая ситуация могла сложиться, смотрите в сюжете программы 4. studija.

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