Видео ⟩ Ремонтные работы завершены - но крыша все еще дырявая

За ремонт крыши заплачено, подписан акт приемки-сдачи, а крыша все еще дырявая - такая ситуация возникла в Гардене Добельского края, о чем житель многоквартирного дома сообщил в программу 4. studija.
Житель дома Леонид Плаунов рассказал, что на якобы свежеотремонтированной крыше все еще видны дыры. Исполнитель работ утверждает, что работы завершены, подписан акт приемки-сдачи и у приемщика работ претензий нет.
Как такая ситуация могла сложиться, смотрите в сюжете программы 4. studija.
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