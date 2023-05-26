Почему в Германии не внесли ЧВК "Вагнер" в список террористов

Поэтому официальный Берлин следит за развитием ситуации, но еще не готов последовать примеру Литвы и Франции, парламенты которых недавно приняли резолюции с требованием объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Еще раньше - в ноябре 2022 года - за принятие такой меры высказался и Европарламент. А в Великобритании ведут дело к тому, чтобы занести эту группировку в национальный список террористических организаций.

Что говорили в ходе парламентских дебатов

Представители и правящих фракций - социал-демократы, либералы, "зеленые", и депутаты из посткоммунистической Левой партии, и даже правые популисты из "Альтернативы для Германии" в целом разделяют оценку, которую дали ЧВК "Вагнер" консерваторы в их проекте резолюции. Тем не менее, голосовать за него они не стали. Хотя и по разным причинам.

Так, социал-демократ Ральф Штегнер (Ralf Stegner), назвав Путина "российским диктатором и военным преступником", заявил, что многое в проекте резолюции фракции ХДС/ХСС правильно, но в нем не учитываются действующие в ЕС юридические предпосылки, а также тот факт, что Евросоюз уже ввел санкции против ЧВК "Вагнер".