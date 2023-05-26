Каждый год в Латвии умирает 4000 человек, чью смерть можно было предотвратить

Проблема обсуждается профессиональными медицинскими организациями и освещается в исследованиях (профиль Латвии в State of Health in the EU). К сожалению, в Латвии каждый год умирают люди, чью смерть можно было бы предотвратить своевременным и эффективным лечением - около 4000 человек, которые могли бы остаться в живых.

По меркам Латвии, где важен каждый человек, это очень много. По сути, это означает, что один маленький город умирает преждевременно каждые четыре-пять лет. Причиной почти или даже всех описанных последствий является недостаточное финансирование здравоохранения, а также тот факт, что доступность медицинских услуг снижается из-за нехватки медицинских работников.

В Латвии на 1000 жителей приходится всего 3,3 врача и 4,5 медсестры, а в ЕС в среднем соответственно 3,6 врача и 8,5 медсестры. Нехватка государственных средств в здравоохранении побуждает врачей и медсестер уезжать на заработки за границу.