Выборы президента: исход может зависеть от СЗК

Дружелюбная атмосфера, в которой проходили эти встречи, с публичном обменом комплиментами, шутками и ироническими замечаниями, позволяет предположить, что они мало повлияют на исход выборов. Настоящая битва происходит за кулисами, в неформальных беседах и даже в откровенных попытках склонить друг друга не только за, но и против кандидата с помощью различных приемов.

Значимой может оказаться только последняя встреча накануне президентских выборов 30 мая, когда кандидат в президенты от "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич посетит фракцию Союза зеленых и крестьян (СЗК). Именно оппозиционная фракция СЗК, имеющая 16 голосов, может во многом решить исход президентских выборов.

"Новое Единство" хочет результата выборов уже 31 мая, а Национальное объединение и "Объединенный список", вероятно, рассчитывают на второй тур в середине июня. Если бы коалиция договорилась об общем кандидате, это могло бы гарантировать сохранение существующего правительства.

Глава фракции СЗК Викторс Валайнис сообщил журналистам в середине недели, что СЗК примет решение утром в день выборов, а до тех пор будет тщательно анализировать всю доступную информацию - не только публичные обсуждения и интервью, но и неофициальную.