Вечером в пятницу будет закрыто движение по мосту Рижской ГЭС

С пятницы, 26 мая, с 20:20 до субботы, 27 мая, до 08:00 будет закрыто движение автотранспорта по мосту Рижской ГЭС на участке от Саласпилсского до Даугмальского поворотного круга, сообщили агентству LETA представители Latvenergo.
Движение будет закрыто для того, чтобы можно было провести реконструкцию бетонного покрытия между между трансформаторами Рижской ГЭС и демонтажем трансформатора 330/13,8 киловатт.
Автомобилистов призывают использовать Южный мост или мост Кегумской ГЭС.
В то же время жители островов Доле и Зирню смогут добраться домой, согласовав передвижение с регулировщиками движения.
Жители острова Доле смогут попасть домой с левого берега Даугавы (из Кекавы, со стороны Даугмале), сообщив об этом регулировщику движения (на кольцевой развязке). Жители острова Зирню смогут попасть домой с круга правого берега Даугавы.
Оператор работ по реконструкции Latvijas energoceltnieks согласовал ограничения и изменения движения с Latvijas valsts ceļi, он также обеспечит запланированную схему ограничения движения и размещение предупредительных знаков.
В то же время Latvenergo сообщает, что в ходе реализации проекта "Замена основного оборудования Рижской ГЭС" с 27 мая по 31 октября будет сужена проезжая часть и введено ограничение скорости до 30 километров в час.
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