Вечером в пятницу будет закрыто движение по мосту Рижской ГЭС

Движение будет закрыто для того, чтобы можно было провести реконструкцию бетонного покрытия между между трансформаторами Рижской ГЭС и демонтажем трансформатора 330/13,8 киловатт.

Автомобилистов призывают использовать Южный мост или мост Кегумской ГЭС.

В то же время жители островов Доле и Зирню смогут добраться домой, согласовав передвижение с регулировщиками движения.

Жители острова Доле смогут попасть домой с левого берега Даугавы (из Кекавы, со стороны Даугмале), сообщив об этом регулировщику движения (на кольцевой развязке). Жители острова Зирню смогут попасть домой с круга правого берега Даугавы.

Оператор работ по реконструкции Latvijas energoceltnieks согласовал ограничения и изменения движения с Latvijas valsts ceļi, он также обеспечит запланированную схему ограничения движения и размещение предупредительных знаков.

В то же время Latvenergo сообщает, что в ходе реализации проекта "Замена основного оборудования Рижской ГЭС" с 27 мая по 31 октября будет сужена проезжая часть и введено ограничение скорости до 30 километров в час.