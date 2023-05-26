СМИ: Китай призвал "отдать" РФ оккупированную часть Украины. Киев ответил

По данным источников издания, Китай призвал Россию и Украину к прекращению огня и фиксации границ в соответствии со сложившейся ситуацией.

По словам дипломата, принимавшего участие в переговорах, европейская сторона ответила, что не заинтересована в замораживании конфликта и по-прежнему считает главным условием разрешения конфликта вывод российских войск с территории Украины.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск", - сказал один из собеседников издания.

Также европейские чиновники заявили спецпредставителю Китая, что "Европу невозможно отделить от Америки" и что Европа не откажется от поддержки Украины.

Европейские дипломаты считают, что главный интерес Китая заключается в том, чтобы Россия не проиграла войну и не применила ядерное оружие.

Ли Хуэй отправился в турне по европейским столицам в рамках продвижения мирного плана Пекина, о котором ранее говорил председатель КНР Си Цзиньпин. На Западе эффективность этого плана с самого начала подвергалась сомнению.

Официальный Киев уже отреагировал на публикацию в Wall Street Journal. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что "любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах,

- равнозначен признанию поражения демократии, выигрышу России, консервации режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в глобальной политике. Все это - голубая мечта России", - уверен Подоляк.

"Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" - добавил он.