Неосторожный водитель сбил велосипедиста в Межапарке

Водитель Honda Jazz так торопилась попасть к себе домой, что, к сожалению, не заметила велосипедистов, пересекавших проезжую часть прямо у въезда в ее двор. Произошло столкновение.

Юрис, очевидец происшествия, говорит, что не видел момента удара, видел только синие огни.

Наурис, велосипедист, говорит, что не совсем понятно, почему произошла авария. Возможно, потому что идет ремонт. Но он напомнил, что в таком месте право проезда имеет велосипедист, затем пешеход и только потом автомобиль.

Велосипедист все еще восстанавливается после аварии. Сотрудники полиции все еще выясняют, кто был виновен в этом инциденте.

Видео: Сюжет программы Degpunktā