Неосторожный водитель сбил велосипедиста в Межапарке

В настоящее время в Риге на проспекте Кокнесес ведутся масштабные ремонтные работы. Вдоль дорог припаркована тяжелая техника и активно трудятся рабочие. Водители должны быть особенно бдительными на этом участке. К сожалению, в четверг, 25 мая, один водитель не убедился в безопасности при маневрировании и столкнулся с велосипедистом, сообщает "Degpunktā".
Водитель Honda Jazz так торопилась попасть к себе домой, что, к сожалению, не заметила велосипедистов, пересекавших проезжую часть прямо у въезда в ее двор. Произошло столкновение.
Юрис, очевидец происшествия, говорит, что не видел момента удара, видел только синие огни.
Наурис, велосипедист, говорит, что не совсем понятно, почему произошла авария. Возможно, потому что идет ремонт. Но он напомнил, что в таком месте право проезда имеет велосипедист, затем пешеход и только потом автомобиль.
Велосипедист все еще восстанавливается после аварии. Сотрудники полиции все еще выясняют, кто был виновен в этом инциденте.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!