Видео ⟩ Женщина взяла ребенка и сбежала с места аварии в Ильгюциемсе

Патруль муниципальной полиции получил информацию о разбитом автомобиле в Ильгюциемсе. Volvo въехал в систему опускания шлагбаума и остался без водителя.

Мужчина, которого встретила полиция, сказал, что водитель ушла. А через мгновение признался, что за рулем Volvo была его жена. Правоохранители, просматривая базу данных, задались вопросом, был ли в машине еще и маленький ребенок. Мужчина утверждал, что в машине находились он, его жена и три собаки.

Чуть позже на место происшествия вернулась водитель автомобиля, на ее руках находился ребенок примерно четырех лет. Это уже вызвало подозрения. Позже они признались, что маленькая девочка тоже была в машине.

К счастью, в результате столкновения девочка не пострадала. Но, видимо, родители не подумали о здоровье ребенка.

По данным полиции, в отношении женщины было возбуждено два административных дела. Одно из них - за аварию, а другое - за употребление алкоголя после ДТП, что влечет за собой штраф и лишение прав на пять лет.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)