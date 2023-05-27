"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

Зинаида Колесник возле Дома культуры, село Подвысокое Харьковской области, май 2023 года Фото: DW

"Подралась, - пожимает плечами женщина. - Сидим на скамейке, а она едет мимо. Говорит: "Здравствуйте". А я: "С коллаборантами не здороваюсь". Так она начала на меня матюки гнуть. А она мне в дочери годится! Говорит: "Где твои дети?" Да, мои дети в России. Но они уехали еще до войны. И они взрослые, пусть сами за себя отвечают. А ты, говорю я ей, за себя".

Второй раз Зинаида пересеклась с Татьяной, когда сама проезжала мимо двора своей подруги. "Рядом на скамейке сидела Татьяна. Как же с подругой не поздороваться? Может, объехать? Да чего я буду объезжать! Говорю: "Зоя Ивановна, добрый день!" А Танька начала ко мне… Я не думала с ней драться! Я бросаю свой велосипед… Думаю, сейчас расскажу ей все, от и до. Не успеваю добежать до лавки, как она вцепляется мне ногтями в лицо. Что мне оставалось делать?", - разводит руками Зинаида.

"Я ее за ногу, она - бах на землю. Я легла сверху на нее, накрутила волосы, - продолжает женщина. - А теперь, говорю, ешь украинскую землю! Русской тебе было мало!". Подруга стала звать на помощь военных, но они не отреагировали. "Они нас уже знали", - смеясь, объясняет Александр.