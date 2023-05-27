LTV: Руководство Огрской думы внесло в свой "черный список" скрипача Раймонда Мелдериса

Руководство Огрского центра культуры назвало это коммуникационной ошибкой и назвало другие причины, почему запланированный концерт был отменен, однако Общество самозанятых музыкантов считает, что этот инцидент можно оценить как цензуру.

В распоряжение скрипача Латвийского национального симфонического оркестра Мелдерса попал отказ главы отдела развития и планирования Огрского центра культуры Лайлы Баумане в проведении концерта музыки барокко, отосланный другому музыканту. В нем было сказано: "Сообщаю, что с проведением концерта теперь есть проблема, так как Раймонд Мелдерис попал в список нежелательных лиц, и у меня есть указание от руководства, что его участие в городском празднике невозможно".

Скрипачу неофициально стало известно, что он попал в "черный список", так как в одном из постов в Facebook после скандала с желанием мэра Огре Эгила Хелманиса провести выставку фарфора Петра Авена раскритиковал действия руководства думы.

Член правления Общества самозанятых музыкантов Ральф Эйландс отметил: "Мы решительно осуждаем эти действия по составлению списка желательных и нежелательных артистов, потому что это цензура, которая запрещена 100-1 статьей Сатверсме. Мое личное мнение, что это так оставлять нельзя".

Руководитель Центра культуры Огрского края Элина Аупе назвала письмо недоразумением, поскольку концерт не был согласован, а только определен, и происходило уточнение гонораров. Аупе, которая на муниципальных выборах 2021 года стартовала в одном с Хелманисом списке, также заявила, что не получала от председателя краевой думы никаких указаний, каким музыкантам разрешать выступать в Огре, а каким нет.