Украина раскритиковала российские условия прекращения войны

Галузин заявил, что для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" Украина должна в первую очередь отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО и вернуться к "нейтральному внеблоковому статусу", а также признать "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение", то есть отказаться от части своих территорий. Кроме того, по словам российского замминистра, Украина должна прекратить боевые действия, а государства Запада - поставлять ей оружие. Еще одно условие Кремля к Киеву - закрепить в стране на законодательном уровне государственный статус русского языка.