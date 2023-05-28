Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,09 процента голосов после обработки 99,34 процента бюллетеней. Такие предварительные данные обнародовала в воскресенье, 28 мая Центральная избирательная комиссия Турции. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 47,91 процента.

По данным оппозиционного агентства Anka, после подсчета 97 процента бюллетеней Эрдоган набирал 52 процента, Кылычдароглу - 48.

После того как стало ясно, что чисто арифметически Кылычдароглу не сможет догнать Эрдогана, действующий президент объявил о своей победе на выборах. Не дожидаясь окончательных итогов голосования, ему уже направили поздравления лидеры Омана, Ливии и Венгрии.

"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, - заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. - Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали".

Эрдоган избирается президентом в третий раз

В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5% проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9% голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5%. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.