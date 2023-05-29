Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня: хорошее время, но есть один опасный день

На этой неделе весна завершится и наконец начнется долгожданное лето. Это очень благоприятное время. Важно лишь прислушаться к простым советам астрологов.
На этой неделе осуществить задуманное будет гораздо проще, уверяют эксперты DailyHoro. Для этого нужно следовать за мечтой и быть уверенными в своих желаниях. Настроение ночных светил очень хорошее, и никаких глобальных перемен не будет. Это значит, что
время будет спокойное, благоприятное и предсказуемое. Единственный опасный день - воскресенье, поскольку в этот день произойдет соединение Меркурия и Урана.
Овен
Овны относятся к самым сильным и стойким знакам Зодиака. На этой благоприятной неделе им, скорее всего, потребуется это свойство характера в полной мере, поскольку они могут встретить на пути новых конкурентов и врагов. Их жизнь изменится в лучшую сторону, а это может спровоцировать появление зависти у окружающих. Обращать на это внимание нужно, но зацикливаться не стоит. В любви и в делах людям данного знака потребуется чуть больше решительности. Без нее ничего нового не произойдет, так как ночные светила вступят в состояние активной помощи лишь в том случае, если Овны перестанут ждать у моря погоды.
Телец
Тельцам нужно беречь энергию. На этой неделе представителям данного знака потребуется очень много уверенности и амбиций, но игра точно стоит свеч. Если хочется чего-то добиться, придется действовать. Единственное важное предупреждение и совет астрологов - не стоит браться за все сразу. Лучше выполнять работу поэтапно, без спешки. Не исключено, что неудачи Тельцов, которые случались с ними в прошлом, обернутся триумфом в настоящем. Скорее всего, проблемы, пережитые ранее, укажут им верный путь к мечте.
Близнецы
"Не бойся медлить, бойся остановиться" - вот самый главный девиз Близнецов на эту неделю. Возможно, придется немного притормозить свои дела, особенно если на горизонте виднеются проблемы. Это поможет перевести дух и собраться с мыслями. Более того, спешка сейчас попросту не нужна, поскольку энергия планет и звезд размеренна, спокойна. Она располагает к умиротворению. Меркурий и Венера все еще помогают Близнецам, поэтому они продолжат получать мощный позитивный импульс во всех делах.
Рак
Скрытые энергетические резервы Раков активизируются, поэтому у них будет больше усидчивости, терпения, сил. Любовь к жизни не иссякнет даже при наличии черной полосы. Это лучшее время для работы над собой, начала новых дел, решения кармических задач. Ракам нужно оставаться все это время в полной боевой готовности. Речь идет не только о работе, но и о любви - в период с 29 мая по 4 июня Раки смогут найти свою вторую половинку. Это благоприятный период для смены обстановки, формирования нового стиля. Ракам можно менять свою внешность. Это укрепит их любовь к себе.
Лев
Львов ожидает много приятных событий на этой неделе, но есть одно "но". Речь идет о людях, которым они не нравятся или которые им завидуют. Астрологи считают, что представителям данного знака стоит пользоваться талисманами и амулетами на защиту, чтобы не превращать такое благоприятное время в период бесконечной борьбы. Оборонительная позиция нужна, но лучшее сражение - то, которого не было. Желательно научиться договариваться с врагами и недоброжелателями. Львы крайне удачливы сейчас, поэтому им нельзя тратить время на бесполезные склоки и нервяки.
Дева
Девам нужно укреплять свое здоровье и биополе. Астрологи считают, что наступает лучшее время для коррекции питания, начала диет, начала цикла физических упражнений. Речь не просто о том, чтобы "подкачаться к лету", а о том, чтобы изменить свои привычки на фундаментальном уровне. Один из лучших способов держать организм в тонусе - пить чистую воду вместо кофе и чая. Еще Дев могут ожидать приятные и очень важные, но не всегда заметные перемены в сфере работы и в домашних делах.
Весы
Весам сейчас нужно бороться с привычками, которые лишают энергии и удачи. В противном случае им попросту не хватит сил на то, чтобы двигаться вперед и менять свою жизнь в том направлении, которое они считают приоритетным. Астрологи советуют помнить о своих самых главных обязанностях, а также не бояться заниматься вынужденным шопингом. Это великолепное время для того, чтобы потратить день на то, что поможет Весам создать вокруг себя комфорт, а также улучшит их настроение. Эксперты считают, что на этой неделе Весы без особого труда смогут воплотить в жизнь свои давние планы.
Скорпион
В период с 29 мая по 4 июня удачи много, как и созидательной энергии ночных светил, поэтому Скорпионам важно воспользоваться этим всем по максимуму. В приоритете то, что сделает этих людей счастливыми. Речь может идти о любимом хобби, встречах с людьми, общении. Эту неделю можно описать одной фразой: "Хочешь сделать все хорошо - сделай это сам". Эту фразу Скорпионы могут расценивать как очень важный совет. Ждать, что кто-то придет и решит все их проблемы, точно не стоит. Самостоятельность - залог успеха.
Стрелец
Стрельцам звезды и планеты подарят много позитива. Их жизнь изменится в лучшую сторону, потому что даже на самые неприятные вещи они смогут посмотреть с позитивного угла. Самое главное правило данного периода - не стоит менять планы в последнюю секунду. Также стоит помнить о том, что мыслить нужно правильно, ведь если человек думает о счастье и верит в лучше, то в его жизни происходит много хорошего и приятного. Стрельцам нельзя забывать о чувстве долга, поскольку халатное отношение к своим обязанностям может привести к тому, что они растеряют всю свою хорошую репутацию.
Козерог
Козерогов нельзя назвать людьми с тонкой душевной организацией, но на этой неделе они могут почувствовать легкий укол меланхолии по прошлому. Это хороший знак, который говорит о том, что они вышли на новый уровень развития и двигаются дальше. Настало время перевернуть очередную страницу своей жизни. Козерогам нужно настроиться на перемены, ведь иначе все хорошее останется за бортом. Не стоит забывать про недоброжелателей, ведь когда люди видят, что кому-то везет, они не упускают шанса подпортить другим настроение.
Водолей
На этой неделе любые скверные мысли или уныние могут стать причиной сильного снижения продуктивности Водолеев. В общении с неприятными людьми лучше помнить про конструктивный диалог. Ссоры и конфликты - это лишнее. Астрологи отмечают, что успех ждет всех, кто жаждет перемен. Водолеи по своей природе всегда стремятся ко всему новому, поэтому им необходимо не дать равнодушию взять над собой верх. Также полезным станет умение мечтать.
Рыбы
Для Рыб очень важно начать следовать правилу трех "С", которое расшифровывается как "станьте самими собой". Не нужно подстраиваться под события, ведь они сами подстроятся под Рыб. Наступает время перемен, которые могут происходить без ведома представителей данного знака. Не исключено, что кто-то из окружающих захочет воспользоваться добротой Рыб в своих интересах. Оказать поддержку близкому или другу можно, но нужно научиться говорить "нет" манипуляторам и просто токсичным людям. Начало лета прекрасно подходит для путешествий, получения новых знаний и новых знакомств.
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