Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня: хорошее время, но есть один опасный день

Лев

Львов ожидает много приятных событий на этой неделе, но есть одно "но". Речь идет о людях, которым они не нравятся или которые им завидуют. Астрологи считают, что представителям данного знака стоит пользоваться талисманами и амулетами на защиту, чтобы не превращать такое благоприятное время в период бесконечной борьбы. Оборонительная позиция нужна, но лучшее сражение - то, которого не было. Желательно научиться договариваться с врагами и недоброжелателями. Львы крайне удачливы сейчас, поэтому им нельзя тратить время на бесполезные склоки и нервяки.

Дева

Девам нужно укреплять свое здоровье и биополе. Астрологи считают, что наступает лучшее время для коррекции питания, начала диет, начала цикла физических упражнений. Речь не просто о том, чтобы "подкачаться к лету", а о том, чтобы изменить свои привычки на фундаментальном уровне. Один из лучших способов держать организм в тонусе - пить чистую воду вместо кофе и чая. Еще Дев могут ожидать приятные и очень важные, но не всегда заметные перемены в сфере работы и в домашних делах.

Весы