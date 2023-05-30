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Звезда сериала "Сверхъестественное" прибыл в Украину

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Миша Коллинз.
Миша Коллинз. Фото: Iris Edinger via www.imago-images.de

Американский актер Миша Коллинз (Misha Collins), известный по роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев. Снимки знаменитости опубликованы на Instagram-странице фандрайзинговой платформы United24 30 мая.

Миша Коллинз прибыл в Украину вместе с бывшим украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины, первым послом United24 Андреем Шевченко и его сыном Джорданом.

Ранее Коллинз делился фотографией, на которой запечатлен вместе с коллегами по сериалу с украинским флагом в руках.

"Текущее настроение", - подписал он снимок.

"Сверхъестественное" - фэнтези-сериал, созданный Эриком Крипке. Премьера состоялась 13 сентября 2005 года на телеканале The WB. Главные герои проекта, братья Винчестер, - охотники за потусторонними силами и нечистью.

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