Звезда сериала "Сверхъестественное" прибыл в Украину

Миша Коллинз прибыл в Украину вместе с бывшим украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины, первым послом United24 Андреем Шевченко и его сыном Джорданом.

Ранее Коллинз делился фотографией, на которой запечатлен вместе с коллегами по сериалу с украинским флагом в руках.

"Текущее настроение", - подписал он снимок.

"Сверхъестественное" - фэнтези-сериал, созданный Эриком Крипке. Премьера состоялась 13 сентября 2005 года на телеканале The WB. Главные герои проекта, братья Винчестер, - охотники за потусторонними силами и нечистью.