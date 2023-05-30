Автор памятника Пушкину: Дума должна согласовать со мной будущее скульптуры

"В свое время по глупости или по стечению обстоятельств не были оформлены документы собственности. Ввиду этого, если нет других кандидатур, я являюсь крайним собственником, тут поднимается вопрос имущественного права.

Мэрия Риги, по моему мнению, не имеет права от своего имени передавать или устанавливать этот памятник в другом месте без согласования со мной. Они не собственники этого объекта",

- Rus.Lsm.lv цитирует слова автора, которые он сказал в эфире программы.

Автор памятника сожалеет, что памятник перемещен на склад. Он назвал это "неверным решением".

Кроме того, Таратыноване устраивает решение передать памятник в музей Союза художников Латвии. Он говорит, что "памятник создавался для специального места, являлся произведением монументальной скульптуры для городской среды и выполнялся с учетом этого".

RUS TVNET уже сообщал, что Рижское агентство памятников 30 мая переместило на склад памятник поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда, чтобы впоследствии передать его во владение музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении скульптуры и дальнейшей выставке.

Такое решение принято, так как в 2009 году как Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, так и Государственная инспекция по охране памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, предлагая выбрать альтернативные места.

В следствии этого памятник в конкретном месте был установлен и до сих пор находился не в соответствии с нормативными актами. Одновременно с 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы выразил рекомендательную поддержку для перемещения памятника на более подходящий место.

В управление Союза художников Латвии памятник передадут после заключения формального соглашения.