Автор памятника Пушкину: Дума должна согласовать со мной будущее скульптуры

Автор памятника поэту, российский скульптор Александр Таратынов, считает, что именно он является собственником объекта. Поэтому Рижская дума не имеет права единолично решать, что делать с памятником Пушкину. Об этом автор рассказал программе "Новый день", сообщает Rus.Lsm.lv.
"В свое время по глупости или по стечению обстоятельств не были оформлены документы собственности. Ввиду этого, если нет других кандидатур, я являюсь крайним собственником, тут поднимается вопрос имущественного права.
Мэрия Риги, по моему мнению, не имеет права от своего имени передавать или устанавливать этот памятник в другом месте без согласования со мной. Они не собственники этого объекта",
- Rus.Lsm.lv цитирует слова автора, которые он сказал в эфире программы.
Автор памятника сожалеет, что памятник перемещен на склад. Он назвал это "неверным решением".
Кроме того, Таратыноване устраивает решение передать памятник в музей Союза художников Латвии. Он говорит, что "памятник создавался для специального места, являлся произведением монументальной скульптуры для городской среды и выполнялся с учетом этого".
RUS TVNET уже сообщал, что Рижское агентство памятников 30 мая переместило на склад памятник поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда, чтобы впоследствии передать его во владение музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении скульптуры и дальнейшей выставке.
Такое решение принято, так как в 2009 году как Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, так и Государственная инспекция по охране памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, предлагая выбрать альтернативные места.
В следствии этого памятник в конкретном месте был установлен и до сих пор находился не в соответствии с нормативными актами. Одновременно с 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы выразил рекомендательную поддержку для перемещения памятника на более подходящий место.
В управление Союза художников Латвии памятник передадут после заключения формального соглашения.
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