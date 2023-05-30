Видео ⟩ Из парка Кронвальда убрали памятник Пушкину

Утром 30 мая вице-мэр Риги Линда Озола опубликовала видео, на котором видно, что памятника Пушкина в парке Кронвальда больше нет. Как сообщает отдел внешней коммуникации Рижского самоуправления, памятник поэту Пушкину в парке Кронвальда перемещают и планируют передать во владение Союзу художников Латвии.
Šodien ir vēl viena vēsturiska diena. Rīgā novācām nelegāli uzstādīto Puškina pieminekli. 🇱🇻 pic.twitter.com/yV9cLHbslD— Linda Ozola (@OzolaLV) May 30, 2023
Сегодня еще один исторический день. В Риге убрали нелегально установленный памятник Пушкину.
Рижское агентство памятников 30 мая переместило на склад памятник поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда, чтобы впоследствии передать его во владение музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении скульптуры и дальнейшей выставке.
Такое решение принято, так как в 2009 году как Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, так и Государственная инспекция по охране памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, предлагая выбрать альтернативные места.
В следствии этого памятник в конкретном месте был установлен и до сих пор находился не в соответствии с нормативными актами. Одновременно с 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы выразил рекомендательную поддержку для перемещения памятника на более подходящий место.
В управление Союза художников Латвии памятник передадут после заключения формального соглашения.
Напомним, что перенос памятника Пушкину долгое время обсуждался в Рижской думе и соответствующих комиссиях.
3 марта Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. Среди этих монументов был и памятник Пушкину в парке Кронвальда.
На это отреагировал мэр Риги Мартиньш Стакис, заявив, что "у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками".
При этом 12 марта около 200 человек собрались на пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину, организованный Русским союзом Латвии.
С тех пор памятник Пушкину неоднократно подвергался атакам вандалов: ему на голову надевали мусорный мешок или раскрашивали в цвета латвийского флага.
Отметим, что такие акции случались и до этого, после 24 февраля 2022 года, однако после актуализации вопроса о демонтаже памятника они участились.
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