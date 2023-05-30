Видео ⟩ Из парка Кронвальда убрали памятник Пушкину

Напомним, что перенос памятника Пушкину долгое время обсуждался в Рижской думе и соответствующих комиссиях.

3 марта Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. Среди этих монументов был и памятник Пушкину в парке Кронвальда.

На это отреагировал мэр Риги Мартиньш Стакис, заявив, что "у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками".

При этом 12 марта около 200 человек собрались на пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину, организованный Русским союзом Латвии.

С тех пор памятник Пушкину неоднократно подвергался атакам вандалов: ему на голову надевали мусорный мешок или раскрашивали в цвета латвийского флага.

Отметим, что такие акции случались и до этого, после 24 февраля 2022 года, однако после актуализации вопроса о демонтаже памятника они участились.