Видео и Фото ⟩ Большой пожар в Иецаве: горят киоски и трансформаторное здание

Вечером во вторник, 30 мая, в Иецаве загорелись несколько киосков, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
VUGD отмечает, что в 20:56 была получина информация о том, что на улице Тиргус в Иецаве вспыхнул пожар.
По прибытии на место происшествия было обнаружено, что горят несколько киосков и трансформаторное здание на рыночной площади.
Видео: Пожар в Иецаве
Галерея: Пожар в Иецаве
До прибытия спасателей из соседнего здания эвакуировали двух человек. Работа на месте продолжается.
Iecavā tirgus laukumā deg ēka, kurā pārdeva kapakmeņus un glabājās pirotehnika. pic.twitter.com/gCGfpHmEbU— Dāvis Viļums (@DavisVilums) May 30, 2023
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