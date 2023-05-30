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Видео и Фото ⟩ Большой пожар в Иецаве: горят киоски и трансформаторное здание

Добавлено в 22:15
rus.tvnet.lv
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Пожар в Иецаве
Пожар в Иецаве Фото: Pilt videost

Вечером во вторник, 30 мая, в Иецаве загорелись несколько киосков, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

VUGD отмечает, что в 20:56 была получина информация о том, что на улице Тиргус в Иецаве вспыхнул пожар.

По прибытии на место происшествия было обнаружено, что горят несколько киосков и трансформаторное здание на рыночной площади.

Видео: Пожар в Иецаве

Галерея: Пожар в Иецаве

До прибытия спасателей из соседнего здания эвакуировали двух человек. Работа на месте продолжается.

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