Видео и Фото ⟩ Большой пожар в Иецаве: горят киоски и трансформаторное здание

VUGD отмечает, что в 20:56 была получина информация о том, что на улице Тиргус в Иецаве вспыхнул пожар.

По прибытии на место происшествия было обнаружено, что горят несколько киосков и трансформаторное здание на рыночной площади.

Видео: Пожар в Иецаве

Галерея: Пожар в Иецаве

До прибытия спасателей из соседнего здания эвакуировали двух человек. Работа на месте продолжается.

Iecavā tirgus laukumā deg ēka, kurā pārdeva kapakmeņus un glabājās pirotehnika. pic.twitter.com/gCGfpHmEbU — Dāvis Viļums (@DavisVilums) May 30, 2023