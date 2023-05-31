В среду утром в Краснодарском крае начался пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, и причиной этого считается удар дронов, в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Видео ⟩ В Краснодарском крае после удара дронов начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Губернатор сказал, что на заводе загорелась одна из установок по перегонке мазута и пожар мог быть вызван беспилотными летательными аппаратами.
Позже Кондратьев заявил, что пожар был полностью ликвидирован.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлено попадание дронов в завод.
Афипский НПЗ расположен далеко от территории Украины - даже чуть дальше, чем соседний Ильский НПЗ, несколько раз в последние недели подвергавшийся атакам беспилотников, в которых власти обвиняли Украину. Впрочем, на прошлой неделе беспилотники долетали уже до самого Краснодара.
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