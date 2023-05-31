Кариньш: ясность будет, даже если президента сегодня не изберут

По словам премьера, если президент не будет избран, то коалиция наконец сможет сесть за стол переговоров и обсудить, что делать дальше. "До сих пор такая возможность отвергалась, поэтому посмотрим, как будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном соглашении между "Новым Единством" и оппозиционным Союзом зеленых и крестьян, Кариньш сказал, что переговоры были, но они были и раньше, когда потенциальным кандидатом в президенты был еще действующий президент Эгил Левитс.

По словам премьера, хотя он уверен в том, что "Новое Единство" выдвинуло очень сильного кандидата на высшую должность в стране, все еще существует неизвестность, так как решение остается в руках депутатов Сейма.

Говоря о дальнейшей работе коалиции и правительства после президентских выборов, премьер-министр отметил, что существует много спекуляций, но у его партии есть очень четкая программа, которую необходимо реализовать.

Сегодня в Сейме проходят выборы нового президента Латвии. На этот пост претендуют три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Элина Пинто ("Прогрессивные") и Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").