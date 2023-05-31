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Кариньш: ясность будет, даже если президента сегодня не изберут

rus.tvnet.lv/LETA
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja

Исход сегодняшних президентских выборов не совсем предсказуем, но в любом случае они принесут больше ясности, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

По словам премьера, если президент не будет избран, то коалиция наконец сможет сесть за стол переговоров и обсудить, что делать дальше. "До сих пор такая возможность отвергалась, поэтому посмотрим, как будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном соглашении между "Новым Единством" и оппозиционным Союзом зеленых и крестьян, Кариньш сказал, что переговоры были, но они были и раньше, когда потенциальным кандидатом в президенты был еще действующий президент Эгил Левитс.

По словам премьера, хотя он уверен в том, что "Новое Единство" выдвинуло очень сильного кандидата на высшую должность в стране, все еще существует неизвестность, так как решение остается в руках депутатов Сейма.

Говоря о дальнейшей работе коалиции и правительства после президентских выборов, премьер-министр отметил, что существует много спекуляций, но у его партии есть очень четкая программа, которую необходимо реализовать.

Сегодня в Сейме проходят выборы нового президента Латвии. На этот пост претендуют три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Элина Пинто ("Прогрессивные") и Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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