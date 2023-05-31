Смилтенс не удивлен результатами голосования

"Эти выборы показывают, что в политику идут тяжеловесы, и цель "Объединенного списка" - это обеспечить", - заявил политик.

При этом он отметил, что коалиционное соглашение не включало в себя вопрос голосования за президента.

"Пост президента не может быть объектом торга, он должен быть выше партий. Улдис Пиленс во всех переговорах придерживался этих высоких стандартов", - отметил Смилтенс.

На вопрос, уверен ли он в своей должности, политик ответил, что в этом никто не может быть уверен.

"Как только вы садитесь в это кресло, его кто-то начинает пилить. Хватит ли нам всем ума не менять правительство? Если начнется создание нового правительства, то это будет означать новую коалицию и раздел кресел", - Смилтенс против такого исхода.

Напомним, после двух туров голосовая президент так и не был избран. Всего использовано 87 бланков. Из них 10 от "Стабильности!" - против всех. Нацобъединение бланки даже не выбрало. За Ринкевича было отдано 42 голоса, за Элину Пинто - 10, за Улдиса Пиленса - 25 голосов.

В третьем туре будут участвовать только два кандидата: Эдгар Ринкевич и Улдис Пиленс.

За Ринкевича голоса отдали "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.

За Пинто - "Прогрессивные".