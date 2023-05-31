Затлерс удивлен решением Национального объединения не голосовать на выборах президента

По его мнению, такое высокомерие и несгибаемость не пойдут на пользу партии в будущем.

Оценивая процесс президентских выборов, Затлерс сказал агентству LETA, что он соответствует самым высоким стандартам демократического общества. Он высоко оценил предвыборный процесс, где в течение двух недель велись качественные дискуссии. Экс-президент также похвалил открытое голосование, которое позволяет каждому человеку понять, за какого кандидата проголосовала та или иная политическая сила, а все остальное - это политтехнологии, которые каждая партия использовала для привлечения голосов за свою кандидатуру.

Затлерс высоко оценил первое выступление Ринкевича в Сейме после избрания президентом. "Я желаю Ринкевичу уже завтра начать говорить с народом, создать свою команду, чтобы 8 июля он мог полноценно вступить в должность президента", - сказал Затлерс.

Что же касается того, как президентские выборы повлияют на правящую коалицию, то Затлерс рекомендует перевести дух и не раскачивать существующую власть, потому что новый скандал сейчас Латвии не нужен. Он прогнозирует борьбу за вакантное место министра иностранных дел и видит несколько претендентов на этот пост.