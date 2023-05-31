Политолог: Ринкевич попытается создать политическую нацию

По мнению Скудры, Ринкевич будет весьма рациональным игроком во внутренней политике. В отличие от нынешнего президента Эгила Левитса, занимавшего жестко национальную позицию, Ринкевич принадлежит к тому крылу "Нового Единства", которое говорило о политической нации.

"Строить политическую нацию вместе с Айнаром Шлесерсом и Алексеем Росликовым - сложная задача, но он попытается", - сказал Скудра, допустив, что в обозримом будущем Ринкевич может отправиться в Латгале, где этот вопрос в настоящее время стоит очень остро.

Первая большая задача, которую Ринкевич, скорее всего, уже потихоньку начал решать, - это создание команды работников своей канцелярии. По мнению Скудры, к формированию команды должны быть привлечены люди политически нейтральные и не сильно идентифицируемые с "Новым Единством".

Второй вопрос, который Ринкевич, вероятно, уже обсуждал со спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом ("Объединенный список"), касается будущего коалиции. Скорее всего, Ринкевич считает, что, если коалиция готова проводить необходимые реформы, она может продолжать существовать и функционировать, считает Скудра.

Новому президенту придется заняться назначением министра иностранных дел и саммитом НАТО. Скудра считает, что кто бы ни был следующим министром иностранных дел, слово Ринкевича может сыграть решающую роль в закулисных дискуссиях.

С другой стороны, подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, обещает быть серьезной, так как понятно, что Германия и США не хотят обещать прием Украины в НАТО на саммите, а страны Балтии и Польша поддерживают это.