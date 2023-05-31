Ринкевич не исключил возможности высказываться на русском языке

Ринкевич также готов говорить по-английски и, в меньшей степени, по-французски.

Коме того, Ринкевич отметил, что лучшим решением для кампании Atkrievisko Latviju ("Очисти Латвию от русского") был бы девиз Latvisko Latviju ("Сделай Латвию латышской").

Ринкевич также сообщил, что задумывается о серьезной законодательной инициативе после вступления в должность президента. Рассказать об этом более подробно он сможет только после консультаций с Министерством юстиции и Министерством благосостояния.

Также бывший министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля, Украине нужно дать реальную надежду на вступление в альянс.

Он высоко оценил союзников Латвии, которые с 24 февраля прошлого года, когда Россия начала агрессивную войну против Украины, разместили в стране дополнительные вооруженные силы.

"Важно, чтобы выполнялись решения, принятые на мадридском саммите НАТО. Чтобы наши задачи, в том числе по созданию нового полигона, решались быстро. Это станет одной из тем для обсуждения перед саммитом и в Вильнюсе", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что над этими вопросами активно работают Министерство обороны и министр обороны Инара Мурниеце, а также Министерство иностранных дел.

Как сообщалось, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого сегодня Сейм избрал на пост следующего президента государства, приступит к исполнению своих новых обязанностей 8 июля, когда запланирована церемония присяги, сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

После своего избрания Ринкевич заявил с трибуны Сейма, что полон решимости сделать все для процветания и безопасности Латвии.