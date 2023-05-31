Макрон: Украине нужно предложить надежные гарантии безопасности

Подчеркнув, что Украина сегодня "защищает Европу", Макрон заявил на форуме в Братиславе, что в интересах Запада, чтобы Киев имел гарантии безопасности НАТО.

"Это станет предметом коллективных переговоров в ближайшие недели - предложить Украине реальные и надежные гарантии безопасности", - добавил он.

Он добавил, что некоторые страны НАТО могли бы предоставить такие гарантии, пока Украина ждет присоединения к альянсу.

По словам Макрона, необходимо создать что-то среднее между безопасностью, предоставляемой Израилю, и полноправным членством.

"Сегодня мы должны всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление", - подчеркнул он.

"Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие месяцы, даже даст шанс на прочный мир", - подчеркнул президент Франции.