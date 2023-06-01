Ночной обстрел Киева: мэр города сообщил о трех погибших

По его словам, люди погибли в Деснянском районе Киева. Также госпитализировано 14 пострадавших в Деснянском и Днепровском районах, сообщает Русская служба ВВС.

Кличко отметил в Telegram, что в Деснянском районе Киева пострадала поликлиника.

Власти не уточняли, обломки чего именно упали на здание и были ли пострадавшие в этом месте. По данным военной администрации, все воздушные цели были уничтожены ПВО.

Позже Киевская военная администрация уточнила, что пострадавшая поликлиника была детской, на нее "зафиксировано падение обломков" (обломки чего - не уточняется). Кроме того, в Деснянском районе повреждены две школы, районный пункт полиции и детский сад, в жилых домах выбиты окна и двери, "взрывной волной сорвало балкон".

По информации военной администрации города, все это стало результатом обстрела ракетами наземного базирования.

"Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа", - сообщила Киевская городская военная администрация, отметив, что окончательно тип ракет назовут воздушные силы ВСУ.

Позднее Киевская городская военная администрация опубликовала уточненную информацию о последствиях обстрела Киева.

Главное уточнение касается возраста погибших: по ее данным, погибли три человека, среди них один ребенок 2012 года рождения. Ранее сообщалось о гибели двоих детей.

Также в двух районах Киева пострадали 12 человек, из них один ребенок, сообщает администрация.

По данным Генштаба ВСУ, Киев был обстрелян ракетами "Искандер". В сводке утверждается, что все 10 выпущенных ракет были сбиты.

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