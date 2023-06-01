Президент Польши: Не стоит смеяться над старыми танками Путина

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл в войне, и его поражение - обстоятельство, что Финляндия вступила в НАТО, несмотря на то, что народ Финляндии на протяжении многих лет колебался, стоит ли отказываться от нейтралитета", - заявил в интервью изданию Wall Street Journal Дуда.

Президент признал, что надеется на поражение Путина, но "сейчас у нас ситуация, когда российский каток раздавливает Украину, ежедневно погибают сотни человек, более того, россиян 100 миллионов, а украинцев - менее 40 миллионов".

"Только лишь эта разница демонстрирует, у кого здесь преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не означает, а для украинцев каждая жизнь - на вес золота. Это разные культуры", - пояснил Дуда.

"Россия - ядерная держава, у нее гигантские резервы оружия, и почему мы смеемся над тем, что она выводит танки 60-х годов, если каждый такой танк весит 50-60 тонн. Если он пойдет, то задавит, вне зависимости от того, современный он или нет", - добавил президент Польши.

Дуда отметил, что Путин проиграет, когда российская армия будет выдавлена за международно признанные границы Украины. Но пока что Россия по-прежнему все больше мобилизуется, ее экономика переходит на военные рельсы, а пропаганда зомбирует жителей.