Ринкевич подал заявление о прекращении деятельности в "Единстве"

Новоизбранный президент государства, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в среду вечером направил в правление партии "Единство", входящей в состав "Нового Единства", заявление о прекращении деятельности в партии. Об этом он рассказал в программе LTV "Утренняя панорама".
Он прогнозирует, что партия рассмотрит это заявление и примет соответствующее решение в ближайшие дни.
В интервью программе TV3 "900 секунд" Ринкевич выразил готовность стараться быть политически нейтральным в своей работе. Политик добавил, что у него достаточно большой опыт работы на должностях и в сферах, где необходимо соблюдать политический нейтралитет.
На вопрос, надеется ли он стать не только формальным президентом страны, но и "президентом всего народа", Ринкевич ответил, что всегда был очень осторожен с такими красивыми лозунгами, потому что прекрасно понимает, что латвийское общество очень разнообразно, в нем нередко происходят бурные дискуссии.
Однако одна из основных функций президента - попытаться "максимально объединить, а не разделить, максимально найти общий знаменатель, максимально мотивировать", подчеркнул Ринкевич, добавив, что если ему это удастся, он сможет представлять страну так, как задумывали авторы Конституции.
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