Ринкевич подал заявление о прекращении деятельности в "Единстве"

Он прогнозирует, что партия рассмотрит это заявление и примет соответствующее решение в ближайшие дни.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Ринкевич выразил готовность стараться быть политически нейтральным в своей работе. Политик добавил, что у него достаточно большой опыт работы на должностях и в сферах, где необходимо соблюдать политический нейтралитет.

На вопрос, надеется ли он стать не только формальным президентом страны, но и "президентом всего народа", Ринкевич ответил, что всегда был очень осторожен с такими красивыми лозунгами, потому что прекрасно понимает, что латвийское общество очень разнообразно, в нем нередко происходят бурные дискуссии.

Однако одна из основных функций президента - попытаться "максимально объединить, а не разделить, максимально найти общий знаменатель, максимально мотивировать", подчеркнул Ринкевич, добавив, что если ему это удастся, он сможет представлять страну так, как задумывали авторы Конституции.