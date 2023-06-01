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Ринкевич подал заявление о прекращении деятельности в "Единстве"

rus.tvnet.lv/LETA
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Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич
Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Ābele, Saeima

Новоизбранный президент государства, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в среду вечером направил в правление партии "Единство", входящей в состав "Нового Единства", заявление о прекращении деятельности в партии. Об этом он рассказал в программе LTV "Утренняя панорама".

Он прогнозирует, что партия рассмотрит это заявление и примет соответствующее решение в ближайшие дни.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Ринкевич выразил готовность стараться быть политически нейтральным в своей работе. Политик добавил, что у него достаточно большой опыт работы на должностях и в сферах, где необходимо соблюдать политический нейтралитет.

На вопрос, надеется ли он стать не только формальным президентом страны, но и "президентом всего народа", Ринкевич ответил, что всегда был очень осторожен с такими красивыми лозунгами, потому что прекрасно понимает, что латвийское общество очень разнообразно, в нем нередко происходят бурные дискуссии.

Однако одна из основных функций президента - попытаться "максимально объединить, а не разделить, максимально найти общий знаменатель, максимально мотивировать", подчеркнул Ринкевич, добавив, что если ему это удастся, он сможет представлять страну так, как задумывали авторы Конституции.

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