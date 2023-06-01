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Ринкевич: государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства

rus.tvnet.lv/LETA
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Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич
Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Reuters/ScanPix

Государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства, который касается как лиц одного, так и противоположного пола, которые живут вместе, заявил новоизбранный президент страны, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в программе TV3 "900 секунд".

Так он ответил на вопрос телезрителя о том, как он видит возможность быть президентом страны и всего общества в дискуссиях с теми, кто откровенно ненавидит однополые отношения.

Ринкевич подчеркнул, что этот вопрос не идеологический, а юридический, поскольку есть еще несколько сфер, в которых ощущается неурегулированность партнерских отношений, и это, например, вопросы конфликта интересов.

Он убежден, что этот вопрос нужно решить уважительно, и когда он будет решен, он исчезнет из общественной повестки, уступив место другим вопросам.

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