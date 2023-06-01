Ринкевич: государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства

Так он ответил на вопрос телезрителя о том, как он видит возможность быть президентом страны и всего общества в дискуссиях с теми, кто откровенно ненавидит однополые отношения.

Ринкевич подчеркнул, что этот вопрос не идеологический, а юридический, поскольку есть еще несколько сфер, в которых ощущается неурегулированность партнерских отношений, и это, например, вопросы конфликта интересов.

Он убежден, что этот вопрос нужно решить уважительно, и когда он будет решен, он исчезнет из общественной повестки, уступив место другим вопросам.