Ринкевич: государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства

Государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства, который касается как лиц одного, так и противоположного пола, которые живут вместе, заявил новоизбранный президент страны, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в программе TV3 "900 секунд".
Так он ответил на вопрос телезрителя о том, как он видит возможность быть президентом страны и всего общества в дискуссиях с теми, кто откровенно ненавидит однополые отношения.
Ринкевич подчеркнул, что этот вопрос не идеологический, а юридический, поскольку есть еще несколько сфер, в которых ощущается неурегулированность партнерских отношений, и это, например, вопросы конфликта интересов.
Он убежден, что этот вопрос нужно решить уважительно, и когда он будет решен, он исчезнет из общественной повестки, уступив место другим вопросам.
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