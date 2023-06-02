"В Риге было слишком много соблазнов": Назаров и Васильева о гастролях и спектакле

Осудившие войну в Украине и покинувшие родину российские актеры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева сейчас проживают во Франции. RUS TVNET смог пообщаться с артистами в преддверии их выступления в Латвии.
Напомним, 9 июня в Даугавпилсском дворце культуры, а 14 июня в ATTA Centre Дмитрий Назаров и Ольга Васильева представят программу "L'amour-мур, или Держава набекрень", в которой прозвучат гражданские стихи и басни, авторские песни, романсы и каверы.
"Мы начали периодически жить во Франции уже девять лет назад, но такими наездами. А вот с января, со старого Нового года, мы здесь уже постоянно, потому что нам больше жить негде. Но это сейчас мы не дома, мы в Париже", - рассказали актеры. В Париже они готовят новый проект.
О гастролях в Риге
Во время беседы Дмитрий Назаров и Ольга Васильева признались, что неоднократно бывали в Риге.
"Для меня это были первые мои гастроли с Малым театром в 80-м году. Это было 43 года назад. Это незабываемый месяц, незабываемый для молодого артиста, только что ставшего артистом труппы Малого театра. Очень не хватало денег", - вспоминает свои студенческие годы Дмитрий Назаров.
Он отметил, что был период, когда ко всем русским относились лояльно. А денег юному актеру тогда не хватало, потому что в Риге было слишком много соблазнов: "На все хотелось немножко потратить. Поэтому мы все время занимали у народных артистов".
Назаров не скрывает, что тогда в Риге царила свобода, красота и радость.
"Очень интересно, какие вы сегодня? Какие мы для вас? Ужасно интересно еще раз встретиться и понять, как вы нас воспринимаете. Нужны ли мы вам так, как вы нам?" - отмечает Ольга Васильева.
О спектакле "L'amour-мур, или Держава набекрень"
"Сегодня нельзя делать вид, что ничего не происходит, и не говорить о том кошмаре, который накренил нашу родину. И с поверхности ее рассыпаются смыслы, честь, совесть, людские жизни. Об этом умалчивать нельзя, иначе это глупо и нечестно. Попытаться разобраться в том, что произошло. Как это исправить, как выправить державу? И самое главное - как дальше жить потом, когда все исправится, а мы в это верим. Вот это триединство, оно связывает нашу программу. И самое главное, с нашей точки зрения. Любовь спасет мир - во всех смыслах любовь и во всех смыслах мир".
Спектакль будет идти на русском языке. Актеры убеждены, что их искусство будет понятно любому человеку, даже тому, кто не владеет языком. Это доказывают отзывы из тех стран, где они уже выступили.
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