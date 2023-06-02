"В Риге было слишком много соблазнов": Назаров и Васильева о гастролях и спектакле

Назаров не скрывает, что тогда в Риге царила свобода, красота и радость.

"Очень интересно, какие вы сегодня? Какие мы для вас? Ужасно интересно еще раз встретиться и понять, как вы нас воспринимаете. Нужны ли мы вам так, как вы нам?" - отмечает Ольга Васильева.

О спектакле "L'amour-мур, или Держава набекрень"

"Сегодня нельзя делать вид, что ничего не происходит, и не говорить о том кошмаре, который накренил нашу родину. И с поверхности ее рассыпаются смыслы, честь, совесть, людские жизни. Об этом умалчивать нельзя, иначе это глупо и нечестно. Попытаться разобраться в том, что произошло. Как это исправить, как выправить державу? И самое главное - как дальше жить потом, когда все исправится, а мы в это верим. Вот это триединство, оно связывает нашу программу. И самое главное, с нашей точки зрения. Любовь спасет мир - во всех смыслах любовь и во всех смыслах мир".

Спектакль будет идти на русском языке. Актеры убеждены, что их искусство будет понятно любому человеку, даже тому, кто не владеет языком. Это доказывают отзывы из тех стран, где они уже выступили.