Казакс: Ринкевич должен заняться решением проблемы неравенства

С другой стороны, во внутренней политике, по мнению Казакса, Ринкевичу очень нужно было бы сосредоточиться на "черве, грызущем изнутри", - неравенстве, и не только бедности, но и неравенстве в сферах образования и здравоохранения, а также между регионами.