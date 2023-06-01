Казакс: Ринкевич должен заняться решением проблемы неравенства

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич должен заняться решением вопросов неравенства в стране, заявил агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Приоритетом новоизбранного президента является безопасность, у него четкая позиция в области внешней политики, признает Казакс.
С другой стороны, во внутренней политике, по мнению Казакса, Ринкевичу очень нужно было бы сосредоточиться на "черве, грызущем изнутри", - неравенстве, и не только бедности, но и неравенстве в сферах образования и здравоохранения, а также между регионами.
Казакс считает, что в Латвии нужно обеспечить быстрый и устойчивый рост, чтобы решить эти проблемы.
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