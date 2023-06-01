Как защитить детей от навязчивого маркетинга?

Отвечая на вопрос "Поддавались ли вы на просьбы ваших детей купить вожделенное лакомство или игрушку?", 28% респондентов опроса Norstat признали, что это бывает часто, а 62% ответили, что иногда. Интересно, что ответы мужчин и женщин очень близки, что говорит о том, что мамы и папы в равной степени не могут противиться настойчивым просьбам своих детей. Особенно мягкосердечны бабули и дедули в возрастной группе от 50 до 59, из которых только 2% не пошли на поводу у внуков, требующих в магазине купить "вкусняшку".

Почти все участники опроса уверены, что у компаний есть возможности внедрить более этичный и ответственный маркетинг. 70% респондентов считают, что на детскую аудиторию должны активно рекламировать полезные для здоровья продукты, такие как фрукты и овощи, цельно зерновые продукты, полезные перекусы. 61% опрошенных убеждены, что детям не следует рекламировать продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара или соли. 53% призывают не размещать сладости на высоте детских глаз у касс, а 25% - не использовать в рекламе детских товаров персонажей мультфильмов, фильмов или игр.