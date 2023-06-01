Как защитить детей от навязчивого маркетинга?

90% латвийских родителей, бабушек и дедушек когда-либо шли на поводу у своих детей и покупали им заветное лакомство или игрушку только потому, что на упаковке товара изображен мультяшный персонаж или супергерой, а ребенок настойчиво требует его купить, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat*.
96% опрошенных считают, что у компаний есть много возможностей для более этичного и ответственного маркетинга, ориентированного на детей. Поэтому, чтобы способствовать более осознанному выбору и покупке, Lidl внедряет новые этические стандарты в маркетинге детских товаров на международном рынке и в Латвии, отказываясь от использования привлекательных для детей анимационных персонажей в дизайне упаковки продуктов питания под собственной торговой маркой. Эти изменения будут вводиться поэтапно и коснутся в общей сложности более 14 различных категорий продуктов Lidl, таких как сладости, шоколад и пикантные перекусы: ряд продуктов получит новый, более нейтральный дизайн упаковки.
Комментируя тенденции детского маркетинга, профессор факультета управления бизнесом и экономики Латвийского университета, Dr. oec. Анда Батрага подчеркнула, что детский маркетинг всегда был сложной и быстро меняющейся областью маркетинга. "Компании должны стремиться находить баланс между инновациями и ответственностью. Соблюдение баланса очень важно для здоровья и благополучия детей, защиты их интересов и поощрения этичного и устойчивого потребления. Концентрируясь на персонализации, этических соображениях, участии родителей и обучении, компании могут позитивно влиять на потребительские привычки детей, способствуя их развитию, соблюдая их права и воспитывая поколение ответственных потребителей", - резюмирует А. Батрага.
Отвечая на вопрос "Поддавались ли вы на просьбы ваших детей купить вожделенное лакомство или игрушку?", 28% респондентов опроса Norstat признали, что это бывает часто, а 62% ответили, что иногда. Интересно, что ответы мужчин и женщин очень близки, что говорит о том, что мамы и папы в равной степени не могут противиться настойчивым просьбам своих детей. Особенно мягкосердечны бабули и дедули в возрастной группе от 50 до 59, из которых только 2% не пошли на поводу у внуков, требующих в магазине купить "вкусняшку".
Почти все участники опроса уверены, что у компаний есть возможности внедрить более этичный и ответственный маркетинг. 70% респондентов считают, что на детскую аудиторию должны активно рекламировать полезные для здоровья продукты, такие как фрукты и овощи, цельно зерновые продукты, полезные перекусы. 61% опрошенных убеждены, что детям не следует рекламировать продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара или соли. 53% призывают не размещать сладости на высоте детских глаз у касс, а 25% - не использовать в рекламе детских товаров персонажей мультфильмов, фильмов или игр.
"Мы прекрасно понимаем, что выбор продуктов в магазине не всегда определяется только ценой, особенно когда речь идет о товарах для детей, которые руководствуются эмоциональными импульсами. Поэтому, как часть большой и интернациональной семьи магазинов Lidl, мы тоже считаем своим долгом помочь родителям, чтобы наши дети выбирали и ели более здоровую пищу, чтобы расти сильными и умными", - подчеркивает Антра Бирзуле, руководитель по корпоративной социальной ответственности Lidl Latvia.
Вопрос этических аспектов детского маркетинга актуален не только в Латвии, но и во всем мире. Поэтому Lidl включил несколько связанных с этим обязательств, в свою международную программу по продвижению осознанного питания. Так, например, Lidl постепенно изменит упаковку продуктов своих частных торговых марок, отказавшись от анимационных персонажей в их оформлении, не будет рекламировать вредные для здоровья продукты (много насыщенных жирных кислот, сахара или соли), планировать детский маркетинг через призму пользы для ребенка.
*Опрос Norstat в Латвии был проведен в мае 2023 года, в нем приняли участие 300 респондентов, у которых постоянные контакты с детьми в возрасте до 12 лет (детьми, внуками, братьями/сестрами, родственниками).
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