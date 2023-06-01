Игры для детей и взрослых, а также вкусные сюрпризы: в эти выходные пройдет Бум-бум фест!

Вкусные сюрпризы

На Бум-бум фесте будет возможность попробовать блюда, приготовленные по рецептам руководителя отдела общественного питания IKEA Олега Сорочина со знаменитой шведской классикой - фрикадельками. Традиционные шведские фрикадельки, вегетарианские шарики и овощные шарики в небывалых вкусовых сочетаниях будут подавать и другие известные в Латвии предприятия общественного питания, которые также предложат посетителям напитки, домашнее мороженое, вафли и другие лакомства.

"Бум-бум фест - это не только захватывающее вкусовое приключение для посетителей, но и творческий вызов для меня как повара. Я накопил опыт в звездных отелях мирового уровня и накормил бесчисленное количество гостей, но при создании особых рецептов для Бум-бум феста мне пришлось искать способы подать традиционные вещи в новом свете. Вот почему меня вдохновляют блюда азиатской street food, которые одновременно и сытные, и полезные. У каждого будет возможность не только попробовать уникальные рецепты со знаменитыми шариками IKEA, но и попытаться повторить их дома", - говорит Олег Сорочин, руководитель отдела общественного питания IKEA.

Игры и аттракционы

Бум-бум фест - это не обычный фестиваль, и мероприятия тоже не будут обычными. Это праздник для всей семьи - у детей будет возможность запустить в небо большие мыльные пузыри и проверить свою ловкость и гибкость в танцевальном представлении с Пеппи Длинныйчулок, сделать глиттерные татуировки и развлечься на надувных аттракционах, а также сделать на память забавное фото в перевернутой фотостудии, запечатлев приключения этого дня на неповторимых фото.

Оба дня ведущим Бум-бум феста будет Кристап Талбергс, давний и тесный друг IKEA по передаче "Мой дом с IKEA".

Дополнительная информация и программа ЗДЕСЬ.