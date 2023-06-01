Игры для детей и взрослых, а также вкусные сюрпризы: в эти выходные пройдет Бум-бум фест!

В первые выходные лета, 3-4 июня, IKEA подготовила обширную развлекательную программу, подходящую для всей семьи, и приглашает на Буб-бум фест.
Веселье гарантировано и маленьким, и взрослым - о музыке для хорошего настроения позаботятся группы Rahu the Fool, Laime pilnīga, детские поп-группы и DJ Cimmis. Специальную программу, которая рассмешит до слез, подготовило комедийное шоу Četri brāļi. Дети смогут поиграть в большом бассейне с шариками, попрыгать на надувных аттракционах, позаниматься в творческих мастерских. Вход на фестиваль и все развлекательные мероприятия - игры, музыкальные концерты - бесплатный.
Отличные музыканты и праздничное настроение
В субботу, 3 июня, на Бум-бум фесте выступит музыкальный коллектив Rahu The Fool, удивляющий уникальными интерпретациями джаза и блюза с нотками этнической музыки. Программу для детей покажет детская вокальная студия Spāre, с Пеппи Длинныйчулок можно будет потанцевать и повеселиться, также предусмотрено шоу с физическими и химическими экспериментами. Праздничную атмосферу создадут ведущие радио Star FM Эгонс Рейтерс, Майя Розите-Криштопане, Рута и Каспарс Двинскисы, а также Янис Романовскис, который организует радиостудию на месте проведения фестиваля.
В воскресенье, 4 июня, о "полном музыкальном счастье" позаботится рок-группа Laime pilnīga, а комики из объединения Četri brāļi повеселят гостей. Детей порадуют детская вокальная студия Spāre, детская эстрадная студия и Пеппи Длинныйчулок, с которой можно будет потанцевать и повеселиться.
Вкусные сюрпризы
На Бум-бум фесте будет возможность попробовать блюда, приготовленные по рецептам руководителя отдела общественного питания IKEA Олега Сорочина со знаменитой шведской классикой - фрикадельками. Традиционные шведские фрикадельки, вегетарианские шарики и овощные шарики в небывалых вкусовых сочетаниях будут подавать и другие известные в Латвии предприятия общественного питания, которые также предложат посетителям напитки, домашнее мороженое, вафли и другие лакомства.
"Бум-бум фест - это не только захватывающее вкусовое приключение для посетителей, но и творческий вызов для меня как повара. Я накопил опыт в звездных отелях мирового уровня и накормил бесчисленное количество гостей, но при создании особых рецептов для Бум-бум феста мне пришлось искать способы подать традиционные вещи в новом свете. Вот почему меня вдохновляют блюда азиатской street food, которые одновременно и сытные, и полезные. У каждого будет возможность не только попробовать уникальные рецепты со знаменитыми шариками IKEA, но и попытаться повторить их дома", - говорит Олег Сорочин, руководитель отдела общественного питания IKEA.
Игры и аттракционы
Бум-бум фест - это не обычный фестиваль, и мероприятия тоже не будут обычными. Это праздник для всей семьи - у детей будет возможность запустить в небо большие мыльные пузыри и проверить свою ловкость и гибкость в танцевальном представлении с Пеппи Длинныйчулок, сделать глиттерные татуировки и развлечься на надувных аттракционах, а также сделать на память забавное фото в перевернутой фотостудии, запечатлев приключения этого дня на неповторимых фото.
Оба дня ведущим Бум-бум феста будет Кристап Талбергс, давний и тесный друг IKEA по передаче "Мой дом с IKEA".
Дополнительная информация и программа ЗДЕСЬ.
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