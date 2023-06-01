31 житель Латвии получил гражданство в порядке натурализации

Если в 2021 году число мигрантов выросло на 43,5% по сравнению с 2020 годом, то в 2022 году оно было в три раза больше, чем годом ранее, - 38 700 человек (в 2021 году - 12 700). Увеличилось и число выехавших из Латвии - почти 12 000 в 2020 году, почти 13 000 в 2021 году и 16 700 в 2022 году, что на 28,6% больше, чем годом ранее.

Из стран-кандидатов в ЕС в Латвию прибыло 24 900 человек (64,2% общего числа), из Украины - 24 600 человек. Количество иммигрантов из стран СНГ тоже выросло - до 4100 (10,7% общего числа), что на 1000, или на 36,4%, больше, чем в 2021 году, в том числе 2200 человек прибыли из России. 2800 человек, или 7,2% общего числа, прибыли из Великобритании (в 2021 году - 2500 человек).

В прошлом году 9300, или 24%, прибывших в Латвию были реэмигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также жителями с гражданством другой страны, которые родились в Латвии. В 2021 году реэмигрантов было 7000, или 54,8%.

Покинули Латвию в прошлом году 16 700 человек. В страны Европейского союза эмигрировали 11 600 человек, что на 39,6% больше, чем годом ранее. Эмиграция в Германию увеличилась на 16,3% - до 2900 человек (2500 в 2021 году). Число эмигрантов в Великобританию составило 2600 человек - почти столько же, сколько в 2021 году. В страны СНГ в 2022 году эмигрировали 300 человек, что на 15,3% меньше, чем годом ранее.

В 2022 году уменьшилась численность жителей крупнейших проживающих в Латвии национальностей: белорусов - на 2,4%, поляков - на 2,3%, русских - на 1,9%. В то же время количество украинцев увеличилось на 35,3%. В Латвии проживает 56 700 украинцев, национальность 7000 украинских беженцев неизвестна, поэтому общее число украинцев в Латвии может составлять около 60 000. Из них 23 500 - военные беженцы, или 1,2% общего числа жителей Латвии.

87,2% всего населения родилось в Латвии, 12,8% - за границей. 86,1% населения являются гражданами Латвии (86,9% в 2021 году), 9,3% - негражданами (9,7%), 2% - гражданами России (2,1%), 2,6% - гражданами других стран (из них 48,5% - украинские военные беженцы). В Риге проживает 50,7% всех неграждан Латвии, что составляет 14,6% населения столицы.

В прошлом году 1,315 млн человек (69,8%) проживало в городах, 568 000 человек (30,2%) - в сельской местности.