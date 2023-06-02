В каком случае укус осы опасен для жизни

В случае укуса осы нужно убедиться, что жало не застряло в коже. Его следует извлечь как можно скорее, так как яд в жале высвобождается примерно за 30 секунд, пишет Rus.Postimees со ссылкой на медсестру скорой помощи Маарья Пундонен на сайте Эстонского союза медсестер.
Лучший способ удалить жало - соскоблить его, а не выдавливать пинцетом. При сдавливании места укуса яд осы может попасть внутрь и ухудшить состояние. После удаления жала ранку следует промыть антисептиком или, за неимением лучшего средства, чистой проточной водой.
Наиболее распространенной реакцией после укуса является покраснение, повышение температуры, отек и боль в месте укуса. Дома вы можете приложить к месту что-нибудь холодное - например, пакет со льдом из морозилки, чтобы снять отек и боль. В свою очередь, его следует обмотать полотенцем или другим предметом одежды, чтобы предотвратить обморожение. Холод следует прикладывать на 15-20 минут, а затем делать перерыв примерно на два часа. Для снятия боли можно принять парацетамол. Для уменьшения отека можно принять таблетки от аллергии, которые в аптеках продаются без рецепта. Некоторые противоаллергические и обезболивающие средства всегда должны быть в запасе в домашней аптечке.
После укуса осы следует пить много воды. Это поможет быстрее вывести яд. Однако необходимо следить за количеством выпиваемой жидкости.
Когда следует вызывать скорую помощь?
После укуса осы следует вызвать скорую помощь, если возникли головокружение, обморок (чувство потери сознания), сонливость, затрудненное дыхание, одышка, сильный отек губ, отек лица или шеи, головная боль, тошнота (рвота), зуд по всему телу, боль в животе, судороги.
Наиболее опасно, когда оса жалит в область головы, шеи и рта, где очень хорошее кровоснабжение. В этом случае нужно обязательно вызвать скорую помощь. В этих местах быстрее наступает обструкция лица и дыхательных путей, что может привести к смерти.
Самым серьезным осложнением от укуса осы является анафилактический шок, который может наступить очень быстро. Основными симптомами являются затрудненное дыхание (одышка), сердцебиение, падение артериального давления, тошнота. В этом случае следует быстро позвонить в Центр тревоги по номеру 112 и вызвать скорую помощь.
Люди, которые знают, что у них может возникнуть анафилактический шок или другие тяжелые аллергические реакции на укусы насекомых, должны иметь при себе Epipen (автоинъектор адреналина). Важно показать его близким и научить их, как делать инъекцию, чтобы в случае необходимости они могли оказать помощь в критический момент.
В Эстонии существует бесплатная горячая линия по отравлениям 16662, куда всегда можно позвонить и получить консультацию по различным видам отравлений.
Номер Центра тревоги - 112, по которому вы должны точно описать, что и где произошло.
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