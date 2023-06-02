В каком случае укус осы опасен для жизни

Наиболее распространенной реакцией после укуса является покраснение, повышение температуры, отек и боль в месте укуса. Дома вы можете приложить к месту что-нибудь холодное - например, пакет со льдом из морозилки, чтобы снять отек и боль. В свою очередь, его следует обмотать полотенцем или другим предметом одежды, чтобы предотвратить обморожение. Холод следует прикладывать на 15-20 минут, а затем делать перерыв примерно на два часа. Для снятия боли можно принять парацетамол. Для уменьшения отека можно принять таблетки от аллергии, которые в аптеках продаются без рецепта. Некоторые противоаллергические и обезболивающие средства всегда должны быть в запасе в домашней аптечке.