Среднестатистическому латвийцу - почти 43 года

Самым низким средний возраст был в столичном регионе - 40,7 года, самым высоким в Латгале - 45,2 года.

Небольшой прирост рождаемости в 2013-2016 гг. способствовал увеличению числа детей и молодежи, но с 2017 года рождаемость снижается. В связи с общим ростом численности населения число детей в возрасте до 14 лет в прошлом году увеличилось на 485 человек, а их удельный вес в общей численности населения составил 16% третий год подряд.

Численность населения в возрасте 15-63 лет в прошлом году увеличилась на 2596 человек до 61,7%. Количество пожилых людей, или населения в возрасте 64 лет и старше, увеличилось на 4170 человек (1%) до 22,4%.

Старше 50 лет в прошлом году были 75,5% неграждан Латвии, 66,5% граждан других стран и 37,8% граждан Латвии.

Наибольшая доля детей и подростков (0-14 лет) в прошлом году была в столичном регионе - 18,8% общей численности населения, что на 1,4% или 1000 человек больше. Количество детей в Видземе в прошлом году также увеличилось - на 0,4% или 111. Самая низкая доля детей и подростков была в Латгале - 13,6%, где их число сократилось больше всего - на 1,1% или 374.

Как сообщалось, в начале 2022 года в Латвии проживало 1,883 млн человек, что на 0,4% или 7300 больше, чем годом ранее.