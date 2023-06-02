Видео ⟩ Студент из Украины в автосервисе Латвии пережил физическое нападение

Уже полгода Иван учится в Латвии, а около четырех месяцев назад его машина попала в аварию, в которой он не был виноват. Как говорит сам Иван, после этого несчастного случая началась основная серия неудач.

Отношение виновника аварии поразило Ивана - тот сказал, что полицию вызывать не надо, и подписание согласованного протокола было отложено на следующий день.

"Я ему поверил на слово. Если он сказал, что сделаем - значит, сделаем. Я попросил, чтобы он дал мне что-нибудь в залог, чтобы я знал, что мою машину починят. Не могу же я взять просто визитную карточку. Он спросил меня, разве я не привык в Украине верить в честность? Эту фразу я запомнил... вот четыре месяца я не могу починить свою машину", - рассказывает Иван.