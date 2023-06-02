Видео ⟩ Студент из Украины в автосервисе Латвии пережил физическое нападение

Большинство водителей знают, что попадание в небольшую аварию сильно портит нервы и настроение. Даже если у пострадавшей стороны теоретически все в порядке - полис OCTA, страховщики покрывают расходы и сервис все исправляет. А что делать, если ремонт автомобиля длится 4 месяца и действительно ли посещение автосервиса должно заканчиваться рукоприкладством? Это выясняло телевизионное шоу 4. studija.
Уже полгода Иван учится в Латвии, а около четырех месяцев назад его машина попала в аварию, в которой он не был виноват. Как говорит сам Иван, после этого несчастного случая началась основная серия неудач.
Отношение виновника аварии поразило Ивана - тот сказал, что полицию вызывать не надо, и подписание согласованного протокола было отложено на следующий день.
"Я ему поверил на слово. Если он сказал, что сделаем - значит, сделаем. Я попросил, чтобы он дал мне что-нибудь в залог, чтобы я знал, что мою машину починят. Не могу же я взять просто визитную карточку. Он спросил меня, разве я не привык в Украине верить в честность? Эту фразу я запомнил... вот четыре месяца я не могу починить свою машину", - рассказывает Иван.
Он искал виновника аварии как минимум неделю и с трудом получил страховое возмещение. В выбранном автосервисе Ивану снова пришлось столкнуться с проблемами - каждый день надо было быть посредником между сервисом и страховщиком, так как в сервисе работы не продвигались.
Точку поставил случай, когда Иван снова приехал в сервис. В связи с ремонтом автомобиля у него возникло много вопросов, и в беседе участвовал также начальник сервиса. Состоялся более резкий обмен фразами и начальник "с пеной у рта и красными глазами набросился на меня и вцепился в мою куртку", - продолжает Иван.
"Сначала он пытался сбить меня с ног, но я не сдался, потому что я не беспомощный. Он продолжил попытки сбить меня с ног, в результате чего у меня теперь синяки", - говорит Иван.
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